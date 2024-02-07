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رئيس التحرير
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المزارعون يغلقون الطرق العامة في اليونان بوقفة احتجاجية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن احتجاجات المزارعين في اليونان ما زالت مستمرة، ويرجع ذلك إلى عدم التوصل لاتفاق بين المزارعين وأعضاء الحكومة اليونانية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه قبل قليل كان هناك احتجاجات رمزية وإغلاقات رمزية لبعض الأماكن والطرق العامة استمرت من 20 إلى 30 دقيقة، إلا أن وزير التنمية الزراعية قال للمزارعين إنه لا يمكن حل الخلافات بينهما بإغلاق الطرق ولكن بالحوار وهو على استعداد أن يتم تشكيل لجنة من 20 مزارعا من جميع اتحادات المزارعين في البلاد والجلوس معه اليوم أو غدا للتوصل إلى اتفاق.

وتابع أن رئيس الوزراء اليوناني منفتح على التواصل مع المزارعين والتوصل لاتفاق، موضحا أن المزارعين يشتكون من زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار خصوصا في السماد وعلف الحيوانات.
 

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