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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير العملية التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

 

وأكدت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتابعت الدكتور مني أبو هشيمة أن الجامعة تسعي من حلال هذه البرامج الي تطوير المنظومة التعليمية من خلال اتباع أساليب حديثة بالتدريس ومواكبة التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي ما ينعكس علي الطالب و يجعله مواكب لمتطلبات العصر وسوق العمل، ويفتح آفاقا جديدة للخريجين.

يتم تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، و تحت اشراف الدكتور مني الو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس . 

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة طوال العام عن طريق إعلان الجامعة لمجموعة من البرامج التدريبية وفتح باب التقدم إليها إلكترونيا، ويتم إقامة هذه البرامج التدريبية بنظامين “الاون لاين ” عبر برنامج زووم ، وحضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة".  
 

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس والقيادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التكنولوجية الحديثة

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