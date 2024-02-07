بلينكن يحذر نتنياهو: قلقون من اجتياح رفح جنوبي غزة

كشف مسئول إسرائيلي ومصدر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة.

وتأتي تلك التصريحات مع استمرار المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، واتفاق بشأن تبادل الأسرى بين الجانبين، وبعد أن حط في تل أبيب للقاء المسئولين الإسرائيليين، ظهرت بعض التفاصيل.

وتعد مدينة رفح أحد أكبر المناطق المكتظة باللاجئين، وبحسب المسئول الإسرائيلي، حذر بلينكن من اقتحام المدينة المكتظة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة ما قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

وطالب بلينكن، إسرائيل، بتوخي الحذر والامتناع عن استهداف مندوبي الأمم المتحدة والهيئات الدولية الذين يوزعون المساعدات أو المنشآت الأممية التي يحتمي في داخلها النازحون.

وكان جالانت أكد سابقاً عزم القوات الإسرائيلية اجتياح مدينة رفح الجنوبية، من أجل الوصول إلى قادة حماس، الذين تعتقد إسرائيل أنهم يختبئون تحت الأرض في الأنفاق سواء في خان يونس أو رفح.

فيما حذرت العديد من المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من خطورة مثل تلك العملية العسكرية البرية في المدينة التي دعا الجيش سابقاً سكان شمال القطاع ووسطه للتوجه إليها، على آلاف المدنيين.