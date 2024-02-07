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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القبض على المضاربين والتصدي لمحتكري السلع أدى لتراجع الدولار بالسوق السوداء

اسعار الدولار
اسعار الدولار

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن ملاحقة الدولة للسوق السوداء بدأت تؤتي ثمارها فى تراجع سعر الدولار بقوة، وتراجع سعر الذهب، منوها بالحملات الأمنية والمتابعة الاعلامية الضخمة لترنح سعر الدولار في السواق الموازي.

وأضاف الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك دور هائل للجهات الأمنية، وبتوجيهات الدولة المصرية في القبض على عدد من المضاربين فى السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق، والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزى، والتصدي لمحتكري السلع والتجار، لافتا إلى الهبوط الحاد في سعر الدولار وخسارة اكثر من 25% من قيمته في السوق الموازي.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة تسعى من خلال إجراءاتها للقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على سعر الصرف، من خلال خطة محددة تستند على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وعودة الانضباط.

وأضاف نائب المنوفية، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتواصلها بتوجيهات الرئيس السيسي ستحقق أهدافها وسيتراجع الدولار وتنخفض الأسعار.

واختتم أحمد الخشن، أن الدولة واجهت عدة تحديات اقتصادية على مدار السنوات الأخيرة ونجحت في التغلب عليها، وهذا سيحد من أزمة سعر الصرف.

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