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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: قرارات تاريخية للرئيس الإنسان تؤكد شعوره بنبض الشارع

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  إن قرارات الرئيس باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذخ القرارات تاريخية، ولم يتخيل احد أن تصدر هذه الحزمة كن القرارات التاريخية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم، متابعا:" الرئيس الإنسان دائما يكون عند حسن ظن المواطن المصرى".
وتابع النائب عمرو القطامى:" هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواطن المصرى، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجرى على أرض الواقع من قرارات تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق".

واشاد النائب عمرو القطامي امين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن المصرى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

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