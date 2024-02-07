مواصفات نيسان X-Trail بتكنولوجيا e-POWER

كشفت نيسان مصر اليوم عن سيارتها X-Trail الجديدة كليًا والمؤهلة لخوض مغامرة عائلية بسيارة كهربائية مدعومة بتكنولوجيا e-POWER التي تقدمها نيسان لأول مرة في السوق المصري

وتعليقًا على إطلاق السيارة الجديدة، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق نيسان X-Trail، أحدث سياراتنا في السوق المصري والمزودة بباقة من أحدث تكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل والمتمثلة في تكنولوجيا e-POWER وكذلك تكنولوجيا e-4ORCE اللتين يتم إطلاقهما في مصر لأول مرة، حيث من المتوقع أن تحدث هذه السيارة نقلة نوعية في قطاع السيارات المحلي، خاصة مع اتجاه مصر ودول المنطقة لتبني حلول تنقل صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتمثل حلولًا مستدامة لمنظومة التنقل في مصر، وتمثل أيضًا السيارة X-Trail مدخلًا مهمًا لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث تمثل القيادة الكهربائية مستقبل التنقل في عالم الغد".

تجمع تكنولوجيا e-POWER بين مزايا السيارات الكهربائية الحديثة ومحرك البنزين الفعال، الذي يعمل أساسًا على إعادة شحن بطارية الليثيوم الخفيفة الموجودة في السيارة عند الحاجة، حيث يقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة المخزنة في البطارية مباشرة لعجلات السيارة باستخدام تلك الطاقة.

ويُستخدم محرك البنزين في شحن البطارية أو تشغيل المحرك الكهربائي، لذا تمثل تكنولوجيا e-POWER حلاً عمليًا وفعالًا يجمع بين تجربة القيادة الممتعة للسيارات الكهربائية دون قلق بدعم من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي الذي يشحن بطارية السيارة عند الحاجة.

ويضيف عبد الصمد: " تختلف تكنولوجيا e-POWER تمامًا عن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث تتحرك العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، ويعمل محرك البنزين على شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات، في الوقت نفسه تقلل تكنولوجيا e-POWER الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين مقارنة مع النظام الهجين الخفيف أو التقليدي، وهي مشابهة لموزع مدى السير في السيارات الكهربائية، لكنها تحتوي على مولد أكبر وبطارية أصغر دون الحاجة لمقبس كهربائي".

وقال طارق مصطفى مدير التسويق بالشركة: "تتمتع السيارة X-Trail بثلاث مزايا رئيسية هي الهدوء والراحة أثناء القيادة، نظرًا لأن المحرك الكهربائي يعمل في صمت وسلاسة، أما الميزة الثانية فهي رشاقة القيادة لأن العجلات تعتمد على المحرك الكهربائي بشكل كلي في تحريك السيارة، وهو ما يعني التسارع اللحظي والاستجابة السلسة للمحركات أما ثالث هذه المزايا فهي الاستدامة.