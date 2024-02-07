غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الكراكات، غداً الخميس، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

أوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الأربعاء - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى «الكراكات والكوم الطويل وحلمي حسين وكوم الحجنة» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا ييتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.