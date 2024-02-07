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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: قرارات السيسي تاريخية وتدعم المصريين في مواجهة التحديات

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس تاريخية وتؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية.


وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن القيادة السياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشارع وتسمع وتشعر بآلامه وأحلامه، مؤكدًا أن حزمة القرارات الأخيرة أهم ما يميزها كونها تشمل معظم القطاعات والفئات.


وأشارت إلى أن القرارات بمثابة هدية من الدولة للشعب المصري الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود والثقة في قيادته السياسية، واستمرار لسلسلة القرارات الداعمة لتحسين مستوى معيشة المعيشة.


كما أكدت نورا علي، أن القرارات بمثابة رسائل ايجابية تؤكد قوة الدولة واستقرارها وثبات أركانها وقدرتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة رغم ما يحيط بها تحديات.


وشددت نورا علي، على ضرورة استمرار الحكومة في تعزيز رقابتها على الأسواق والضرب بيد من حديد على المخالفين وعدم ترك المواطنين فريسة لجشع التجار.
 

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