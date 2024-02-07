برلماني: قرارات الرئيس بشأن الأجور تحد من تأثير زيادة معدلات التضخم

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن الرىيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن البسيط، وبالتالى أصدر توجيهاته للحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، بهدف تقليل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية.

وقال النائب عبده أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي تعمل على تخفيف والحد من تأثير زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصرية مؤخرًا.

وثمن عضو مجلس الشيوخ بإعلان ضمن القرارات بفتح التعيينات للمعلمين والقطاع الطبي بما يساهم في مواجهة العجز الكبير الذي يعانيه القطاعان الصحي والتعليمي.

وشدد أبو عايشه بضرورة السيطرة والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على المحتكرين و المستغلين للأزمات.