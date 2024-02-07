قطاع السكان وتنظيم الأسرة يقدم الشكر لوكيل صحة الشرقية

قدم الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، الشكر للدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على ما لمسه من اهتمام كبير ودعم مستمر لأنشطة تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، وكذلك الشكر للدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وفرق تنظيم الأسرة بالمحافظة، والإدارة الصحية بههيا، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة.

اكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية بالمحافظات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبعد الزيارة المفاجأة من فريق قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة على أنشطة برنامج تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بههيا، ومتابعة القافلة السكانية بها، والمنفذة خلال الفترة ٥-٧ فبراير ٢٠٢٤، وقام الفريق الإشرافي بالتأكد من انضباط فرق العمل بتنظيم الأسرة، ومن توافر كافة الوسائل بمنافذ تقديم الخدمة التي تم المرور عليها.

وأكد الدكتور حسام عباس بأن ما تقوم به إدارة تنظيم الأسرة بالشرقية، مثالاً يحتذى به نأمل أن تطبقه كافة إدارات تنظيم الأسرة بمحافظات مصر، بما يساهم في تحقيق أهداف خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في الإرتقاء بمؤشرات أداء تنظيم الأسرة، وزيادة معدلات الاستخدام للوسائل وخفض معدلات الإنجاب، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار الدكتور هشام مسعود الي ان فرق تنظيم الأسرة بالمحافظة تبءل المزيد من الجهد، لتقديم خدمة صحية متميزة للسيدات، بجميع منافذ تقديم الخدمة من وحدات صحية ومراكز طبية ومستشفيات عامة ومركزية بمحافظة الشرقية.