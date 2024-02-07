إزالة 1009 إعلانات مخالفة وغير مرخصة بمراكز ومدن الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، قالت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 1009 إعلانات مخالفة وبدون ترخيص خلال شهر يناير الماضى، بواقع 45 إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر، و13 إعلانا بمركز ومدينة كفر صقر، و79 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و11 إعلانا بمدينة القنايات، و30 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية.

و32 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية، و17 إعلانا بمدينة القرين، و111 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق، و87 إعلانا بحى ثان الزقازيق، و21 إعلانا بحى أول الزقازيق، و33 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير، و75 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس، و217 إعلانا بمركز ومدينة ههيا، و85 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم، و23 إعلانا بمركز و مدينة أبو حماد، و29 إعلانا بمركز و مدينة مشتول السوق، و90 إعلانا بمركز و مدينة فاقوس، و11 إعلانا بمركز ومدينة منشأة أبو عمر.

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وشدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.