سوريا.. انفجارات قوية في قاعدة حقل العمر النفطي



أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قوية في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وافادت مصادر محلية بأن القوات الأميركية تطلق منطاد استطلاع ومراقبة في أجواء قاعدتها بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قتلوا، كما أصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل المقاومة الإسلامية حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل المقاومة على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .

