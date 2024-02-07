أزيموت مصر لإدارة الأصول: نحتاج إلى الأموال الساخنة وإنهاء خلل سعر الصرف

أكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أننا نحتاج خلال الفترة الحالية إلى دخول الأموال الساخنة وتعود مع تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة، مشددًا على أنه لابد من إصلاح الخلل في سعر الصرف لأنه سبب توقف أي استثمارات من الخارج حتى الساخنة.

وأضاف "أبو السعد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر هي الأكثر عرضه لأي هزات تحدث في المنطقة، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك طروحات بالجنيه المصري للمصريين لكي يشاركوا في أصول بلادهم، وأن معدلات التداول في البورصة بلغت معدلات ارتفاع تاريخية.

مخزن للقيمة

وأوضح أن الدولار أصبح في معتقد الكثير من المواطنين مخزن للقيمة، مشددًا على أن تحديد الهوية الاقتصادية لمصر وتطبيق سياسة ملكية الدولة هو السبيل لتخطي الأزمة.