الأرز بـ 25 جنيه والسكر بـ 27 في هذه الأماكن..وبشرى سارة للمصريين|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يتم إنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحاً أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.



وأضاف أسامة الشاهد، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة الدولارية السبب في غلاء الأسعار بالأسواق، موضحا أن القيود التي تفرضها البنوك على الدولار، تؤثر على تكلفة السلع.

ارتفاع سعر الدولار 50% ينعكس على تكلفة السلعة

وأوضح الشاهد، أن ارتفاع سعر الدولار 50% ينعكس على تكلفة السلعة مما يساهم في حدوث الغلاء بالأسواق، مطالبا بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي، لكي تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 20%.



وحول قرارات الرئيس السيسي، أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في مواجهة الغلاء بشكل كبير، مضيفا أن سعر السلعة لا بد أن يتحدد طبقا لتكلفة إنتاجه.



وعن دور الغرف التجارية لمواجهة الغلاء، كشف أن الغرفة التجارية تقوم بإنشاء معارض أهلا رمضان بتكلفة كاملة من الغرف التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن سيتم إقامة معارض أهلا رمضان قبل شهر رمضان بـ20 يوما بحد أقصى يوم 20 فبراير الجاري.



ونوه بأن وزير التموين وجه كل الشركات القابضة بأنحاء الجمهورية بتوفير المنتج في المعارض بأسعار مخفضة، موضحا أن المعرض الرئيسي في الجيزة يشمل 80 عارضا لكل المنتجات وأيضا سيتم توفير ملابس العيد.