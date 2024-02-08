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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد زوجين بتهمة إنهاء حياة ابنهما وإلقاء جثمانه في القمامة بعين شمس

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق في عين شمس حبس شخص وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإنهاء حياة نجلهما ضربًا والتخلص من جثته بإلقائها في القمامة في منطقة عين شمس بالقاهرة.

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وطلبت جهات التحقيق تحريات رجال المباحث في قسم شرطة عين شمس عن الواقعة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل متوفى داخل جوال في منطقة مخصصة للقمامة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
 

ونجحت تحريات المباحث في كشف ملابسات الواقعة، بمراجعة كاميرات المراقبة، حيث تبين أن سيدة مجهولة هي من ألقت الجثة في القمامة، وبتكثيف التحريات تم الوصول إلى هويتها، وتبين أنها ربة منزل تبلغ من العمر 36 عاما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بأنها هي من تخلصت من جثة صغيرها، وأن زوجها عامل خردة، 39 سنة، وراء الواقعة، بتعديه عليه بالضرب المبرح بقطعة خشبية وتجريده من ملابسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تبول الصغير على نفسه، وعلى الفور تم نقله إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي باشرت معهما التحقيقات في الحادث، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الحادث.

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