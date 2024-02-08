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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية لـ إبراهيم حسن : صلاح نشيله فوق دماغنا من غير دلع

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري:- كل لاعب له احترامه وتقديره وسعداء بوجود لاعب في المنتخب بقيمة محمد صلاح.

و أضاف :  مفيش مشكلة لحسام حسن مع محمد صلاح، البعض يريد اختلاق مشاكل.

-وتابع : مفيش بينا وبين أي لاعب مشاكل، ليه بتخلقوا مشاكل، معندناش مشكلة مع أي لاعب على رأسهم محمد صلاح، لكن في ناس عاوزين يدخلونا في مشاكل».

و استكمل :  محمد صلاح، نشيله فوق دماغنا من غير دلع، مبنعرفش نفرق بين حد، بنفرق في اللاعب اللي عنده شراسة وقوة في الملعب.

و اختتم حديثة: سيكون هناك تواصل مع جميع المحترفين خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي محمد فاروق إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري

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