تصريحات نارية لـ إبراهيم حسن : صلاح نشيله فوق دماغنا من غير دلع

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري:- كل لاعب له احترامه وتقديره وسعداء بوجود لاعب في المنتخب بقيمة محمد صلاح.

و أضاف : مفيش مشكلة لحسام حسن مع محمد صلاح، البعض يريد اختلاق مشاكل.

-وتابع : مفيش بينا وبين أي لاعب مشاكل، ليه بتخلقوا مشاكل، معندناش مشكلة مع أي لاعب على رأسهم محمد صلاح، لكن في ناس عاوزين يدخلونا في مشاكل».

و استكمل : محمد صلاح، نشيله فوق دماغنا من غير دلع، مبنعرفش نفرق بين حد، بنفرق في اللاعب اللي عنده شراسة وقوة في الملعب.

و اختتم حديثة: سيكون هناك تواصل مع جميع المحترفين خلال الفترة المقبلة.