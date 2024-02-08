أيمن الرمادي : لن ينصلح حال الكرة المصرية طالما العلاج بالمسكنات

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن الرمادي : "لن ينصلح حال الكرة المصرية طالما أن علاج الأزمات دائما بالمسكنات".

وتأهل نادي سيراميكا كليوباترا، إلى نهائي بطولة كاس الرابطة المحترفة المصرية، بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري، بنتيجة 1-0 اليوم الثلاثاء، بإستاد الإسكندرية في دور الأربعة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل هدف المباراة اللاعب الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 27، بينما تعرض أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 33.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من نسخة الموسم الماضي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة مع طلائع الجيش الذي تخطى عقبة المصري البورسعيدي.