النرويج تمنح الأونروا 24 مليون يورو لمواجهة "الوضع الكارثي" في غزة‎

أعلنت النرويج، الخميس، منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مليون يورو لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وتعد النرويج إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة "الأونروا" بعد ضغوطات غربية عقب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إن "الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزاماً من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع".

وأضاف: "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".

وأعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، في وقت سابق، تعليق تمويلها للوكالة بسبب المزاعم الإسرائيلية.

من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير" إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وفي بيانه تطرّق الوزير النرويجي إلى الاتّهامات الإسرائيلية للأونروا. وقال إن "هذه الادعاءات صادمة ونحن نطالب بشفافية كاملة. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرّفات".

لكنّ الوزير استدرك قائلاً: "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفاً"، داعياً سائر المانحين إلى "النظر في عواقب" قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.

ووصف الوزير النرويجي وضع الفلسطينيين في غزة، وكذلك أيضا في سائر أنحاء الشرق الأوسط، بأنّه "كارثي".

وأتى موقف النرويج بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم "حيادية" الأونروا.