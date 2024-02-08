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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أيمن عبدالعزيز: أومال انتوا فاضيين لإيه

صدى البلد

 انتقد الإعلامي هاني حتحوت  تصريحات أيمن عبد العزيز الاخيرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت:"الكرة ١٠% تاكتيك؟؟ ولو مش فاضيين لتهيئة للاعبين نفسيا امال انتوا فاضيين لإيه؟، "كان بيتكلم علشان يدافع عن فيتوريا في الحق وغير الحق.. محتاجين تطوير المدربين والكرة علم وتاكتيك وتفاصيل صغيرة".

وكان قد نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن عبد العزيز : اللي بيهاجم وجودي في المنتخب أهلاوي.

وتابع أيمن عبد العزيز: صحينا على رسالة من طبيب المنتخب مرموش بيموت.. وإمام عاشور فقد النطق.

و أضاف ايمن عبد العزيز  بشان واقعة مهند لاشين : معنديش وقت ولا رفاهية عشان اقعد مع كل لاعب عنده مشكلة نفسية ... أنا مدرب مش دكتور نفساني.

أيمن عبد العزيز الاعلامي هاني حتحوت تصريحات ايمن عبد العزيز راتب أيمن عبد العزيز

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