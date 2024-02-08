في ذكراه.. قصة رحيل سمير الإسكندراني ونبوءة وفاته

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل في 13 أغسطس عام 2020، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان أنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

سمير الإسكندراني وصراعه مع المرض

تعرض الفنان سمير الإسكندراني، لوعكة صحية قبل وفاته بعام، ما تطلب نقله للمستشفى لمتابعة حالته وتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء بعدها ضرورة التدخل الجراحي، لأنه كان يعاني من مشاكل في الكلى والبروستاتا.

وأجرى سمير الإسكندراني، عملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس التخصصي، في منتصف العام الماضي 2019، وتمت العملية بنجاح وخرج بعدها من المستشفى.

وقدم الإسكندراني عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

سمير الإسكندراني وأيامه الأخيرة

قالت نجوى سمير الاسكندراني، ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان إنسانا حكيما في كل تصرفاته.

وأضافت نجوى سمير الإسكندراني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "لو حد أساء إلى والدي لا ينفعل ويتعامل بمبدأ الهدوء والحكمة".

وتابعت نجوى سمير الإسكندراني: “ في آخر أسبوعين من حياته قال لي: أنا مش عايش العيشة بتاعتي، لأن والدي كان يعيش حرا في حياته ولم يكن مقيدا بأي شيء".

وأكملت نجوى سمير الإسكندراني: "في آخر أيام والدي تقيد بالمستشفيات والأطباء، وكان يشعر بالضيق لأنه لم يكن حرا".

واستطردت: "والدي كان يقول لي الحياة نسبية وما نراه صحيحا قد يراه الغير خطأ"، مشيرة إلى أنه: "قبل وفاته بأسبوع قال لي: إنتي هتستريحي بعد أسبوع، وبالفعل والدي توفى بعد أسبوع من كلمته لي".

سمير الإسكندراني وحياته

ولد الفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة، فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

وقدّم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".