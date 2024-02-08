في ذكراها.. شاهد آخر ظهور لـ نادية رفيق قبل شهور من وفاتها

يحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية رفيق، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحلت عن عالمنا في 17 يناير 2020، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

نادية رفيق وأعمالها

جسدت نادية رفيق، دور الأم في الكثير من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وفترة العشرين.

بينما قدمت العديد من المسلسلات كان من بينها مسلسل باب الخلق، وسقوط الخلافة، والشك، وحتى لا يغيب القمر، ويوميات ونيس (ج4)، والحياة مرة أخرى، والمحروسة ، وجراح عميقة.

كما شاركت في عدد كبير من الأفلام من بينها فيلم عروسة البحر، كباريه، ومسجل خطر، وتحت الصفر، والحب في غرفة الإنعاش، ولحظات حب، والهانم بالنيابة عن مين، ومدافن مفروشة للإيجار، وغيرها.

نادية رفيق وآخر ظهور

وقبل نحو 6 سنوات، نشر الموزع الموسيقي فاضل كردي (نجل الفنانة القديرة نادية رفيق)، صورة لها احتفالًا بعيد الأم، بتاريخ 21 مارس عام 2018.

وعلق فاضل كردي على صورته مع والدته نادية رفيق، قائلا: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أغلى أم، ياللي مستحملاني وشايلة همي، ياللي بتدعيلي كل صباح ومسا، يا عمود البيت والعيلة، يا حبيبة كل من شافك، كل اللي يعرفك واللي ميعرفكيش أجمع على حنيتك وطيبة قلبك، ربنا يخليكي لينا ولأحفادك، ودعواتنا ليكي من قلوبنا بالصحة".

نادية رفيق