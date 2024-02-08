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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد جلال يناقش خطة بيت المسرح تمهيدا للعرض على وزيرة الثقافة

صدى البلد

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا مع مديري الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، لمناقشة خطة الإنتاج للعام الحالي لعام 2024.

وقال المخرج خالد جلال، إنه سيتم عرض الخطة على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قبل وضعها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة تولي اهتماما كبيرا بالنشاط المسرحي، وتشدد على ضرورة أن يثري الحراك الفني في مصر .

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وأضاف جلال أنه عقب نجاح خطة العام الماضي التي تم تنفيذها على المستوى الجماهيري والنقدي، وحصد العروض المسرحية بالبيت أكثر من 90% من جوائز المهرجان القومي للمسرح، فإن التحديات تكون أكبر لتحقيق منجز أكثر ثراء خلال العام الحالي، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه بتقديم باقة متنوعة من العروض المسرحية تشبع ذائقة المتلقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، والفنان محسن منصور، مدير المسرح الحديث، والفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، والفنان سامح مجاهد، مدير مسرح الغد، والفنان عادل حسان، مدير مسرح الطليعة، والفنان سامح بسيوني، مدير مسرح الشباب، والفنان محمد متولي، مدير مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، والفنان عادل الكومي، مدير المسرح القومي للأطفال، والفنان محمد مرسي، مدير فرقة الإسكندرية، والفنان عصام الشويخ، مدير مسرح الساحة.

البيت الفني للمسرح الإنتاج الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان سامح بسيوني الفنان محمد متولي الفنان محمد مرسي القومى للمسرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى

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