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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

الناقد عصام زكريا
الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بدء  تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بالمهرجان.

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وأشار زكريا في تصريحات صحفية إلي الشروط الواجب توافرها في المتطوع وهي التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، وألا يقل السن عن 18 سنة،  أن يكون المتقدم خريجا جامعيا أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة  إجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"، بالإضافة إلي أن يكون المتطوع  حسن المظهر و السمعة و السلوك،  القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق،  الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الاولوية لأبناء الاسماعيلية،  اجتياز المقابلة الشخصية.
واعلنت ادارة المهرجان  المستندات المطلوبة للتقدم وهي  استيفاء استمارة بيانات المتطوع من خلال الرابط: https://forms.gle/uxR58nKbvaA1yXdJ9، صورة بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية، صورة كارنيه الجامعة بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة لطبة الجامعة"، صورة المؤهل الجامعي بالاضافة إلى الاصل للاطلاع "بالنسبة للخريجين".

يشار إلي تلقى طلبات الاشتراك من خلال الاستمارة عبر هذا الرابط فقط، و ذلك خلال الفترة من الأحد 4 فبراير و حتى السبت 10 فبراير

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