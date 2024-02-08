استولى على 242 بطاقة.. إحالة بدال تمويني تربح من المال العام للمحاكمة

قام بدال تمويني بالاستيلاء على البطاقات التموينية بغرض التربح منها، إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بضبطه، وأحالت جهات التحقيق المختصة بدالا تموينيا استوالى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة بدال تمويني للجنايات

أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم - بدال تمويني - وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وشنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالجيزة ، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط بدال تمويني قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينة صرف بغرض التربح والإستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في واقعة بدال تمويني بالجيزة والتي أمرت بما سبق.

الجنايات تنظر قضية رشوة التموين

وفي سياق متصل تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، أولى جلسات قضية رشوة التموين بعد قليل، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، ويرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في قضية رشوة التموين.

النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

تفاصيل قضية رشوة التموين

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من أحمد .م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وأحمد .على محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأحمد . ن محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و م. ف مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ـ و أحمد .ب رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأيمن .ف محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و محمد .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و معتز .م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و رامي .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و مصطفي .ك محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أسامه. م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و حسن . ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من أحمد . م صاحب منفذ جمعيتي و محمد . أ صاحب محل تموين ورامي .س صاحب محل بقالة تموينية وسعيد. ح مدير محل بقالة تموينية و اسحاق . ك صاحب منفذ دوس و عصام . ر صاحب منفذ عصام رفعت و محمود. م معهد فني تكنولوجيا و ابراهيم.ف صاحب محل بقالة تموينية و ممدوح .م صاحب محل بقالة تموينية و شريف .ع باحث بجهة عليا و محمد .أ عاطل و ماهر .أ مدير بقالة رضا شعبان و نورا .ع صاحبة منفذ نورا و محمد. إ صاحب بقالة تموينية علي .م مدير بقالة اسراء يوسف و علي .ك صاحب منفذ علي كامل و همت . م صاحبة محل تموين و نادية . أ ربة منزل و كارم. م صاحب منفذ جمعيتي وصلاح .إ صاحب منفذ صلاح ابراهيم و تامر .م صاحب منفذ تامر محمد و نورة .ش صاحبة منفذ جمعيتي و عادل . ابراهيم مدير منفذ.