إطلاق البوستر الرسمي للدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر الدورة الـ٢٥ والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من ٢٨ فبراير الجاري حتى ٥ مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد، والذي أوضح أن تصميم البوستر مستوحي من ملامح متعددة، بداية بفكرة «العرض» السينمائي وأجواء الظلام الملهم لقاعات عرض الأفلام، وسحر إضاءة أجهزة العرض التى تطلق في كل مرة مخروط إضاءتها المؤثر لتعرض عبره الفيلم بدهشة، وتثير الفضول والمتعة: وحضور طيور النورس (وهي أشهر طيور الاسماعيلية) المتقاطعة والمتأثرة بلفحات تلك الإضاءة بما يمزج مابين ليل المدينة الفريدة وظلام القاعات المتخصصة.

كما إن نفس جهاز العرض بضوء عرضه الشهير يمثل بالأساس رمزًا لرفعة اختراق واعتلاء للغمام والسحب الحاجبة. وتماهي جهاز العرض ما بين وظيفته السينمائية وتحوله لـ «شمندورة» منيرة التي تتوزع على سطح قناة السويس (المعلم الرئيسي للمدينة والرمز الوطني المعاصر الأعز لمصر).. لتكون هادئة ، ورمزًا للحركة السلسة الآمنة للسفن الآتية من بلاد العالم كله، وتمثل تنوع ثقافاتها.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة، من جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لكافة البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ٢٥.

يذكر أن المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.