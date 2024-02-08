إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه، حيث نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الإستيلاء على أمواله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "تم ضبطه"، وبمواجهتهما اعترف الثانى بإتفاقه مع المتهم الأول للإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى لإبعاد الشبهات عنه.