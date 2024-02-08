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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جدول تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جدول التظلمات
جدول التظلمات

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ، للفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر بدء تلقى طلبات التظلمات بداية من الأحد المقبل، الموافق 11 فبراير الجارى لإدارتي بنها وقها التعليمية، حيث تم تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.


وتضمن جدول التظلمات وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.
وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:
- إدارتي بنها وقها التعليمية: الأحد 11 فبراير الجارى
- إدارتا طوخ وكفر شكر: الإثنين 12 فبراير الجارى
- إدارة شرق شبرا الخيمة: الثلاثاء 13 فبراير الجارى
- إدارة غرب شبرا الخيمة: الأربعاء 14 فبراير الجارى.
- إدارتي القناطر الخيرية وقليوب: الخميس 15 فبراير الجارى.
- إدارتا الخانكة والعبور: السبت 17 فبراير الجارى
- إدارتي شبين القناطر الخصوص: الأحد 18 فبراير الجارى.
كما تم تحديد يوم الإثنين الموافق 19 فبراير الجاري للمتخلفين عن موعد التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.
على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.
ويتم حضور ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الإطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع علي ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب المحمول، ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدي شعراوي الابتدائية ببنها.

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