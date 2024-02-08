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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة

للتوعية بخطورة التنمر والتحرش|مركز بولاق للتنمية بالكنيسة الأسقفية يُنظم يومًا تدريبيًا للسيدات والعائلات

الكنيسة الاسقفية
الكنيسة الاسقفية

نظم مركز بولاق للتنمية التابع لقطاع التنمية بالكنيسة الأسقفية، يومًا تدريبيًا للسيدات والأطفال للتوعية من التنمر والتحرش، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف"، حيث كان الحضور مئة وسبعون سيدة وما يقرب من السبعين طفلا وخمسة وأربعين شابا تحت سن العشروين عامًا، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضم اليوم تدريب أفراد العائلة على كيفية تعاملهم مع التنمر والتحرش والدفاع عن النفس ووضع الحدود اللازمة لهم، بالإضافة إلى التعرف على طريقة التعامل مع إحتياج المشاعر، إذ ضم اليوم الكثير من الورش التدريبية، وكان لكل مرحلة عٌمرية الورشة الخاصة بها، وورشة خاصة بالسيدات.

تقدمت ميرفت بدّار المسئولة عن اجتماع سيدات بولاق بالشكر لرئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية لاستقباله وترحابه للورش، وأيضًا بالشكر للقس يشوع يعقوب عميد مساعد "رتبة كنسية" بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية لما قدمهُ بمساعدات للمركز.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

الأسقفية الكنيسة الأسقفية مركز بولاق للتنمية منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف

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