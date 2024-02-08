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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برامج مهنية وفق معايير عالمية|خالد عبدالغفار: نسعى دائمًا لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار

قال وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار إن الوزارة تسعى دائمًا لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.


جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الخميس مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث خطط التعاون المشترك؛ لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقًا للنموذج الألماني.


وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إن الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس تنص على وضع خطة عمل لمشروع تجريبي يشمل التعاون بعدة مراحل منها دراسة الاحتياجات، وتقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب وتطبيق الجودة الشاملة.


وأضاف أن أهداف المشروع تتضمن، تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجيين في الحصول علي شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليًا.


وتابع أنه خلال الفترة التجريبية للمشروع، سيقوم الجانيين بتحليل فرص الاستدامة المالية، والعمل علي ضخ مزيد من الاستثمارات، منوهًا بأن الوزارة تعمل على دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميًا وحاجة سوق العمل بمصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.
 

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