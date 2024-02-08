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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء النقطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، ضمن مشروع تحسين جودة مياه مصرف كتشنر، بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والشركة المنفذة للمشروع.

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وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المشروع والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان و2 قيراط خارج الكتلة السكنية، ويخدم المشروع مدينة قطور والقرى المجاورة لها ويمنع المقالب العشوائية لتحسين مستوى النظافة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات زفتى والسنطة وقطور وكفر الزيات

ويتكون المشروع من (مداخل، مخارج، مكان للتجميع، ميزان بسكول ، مكان للتحميل) وسيتم تزويده بسيارات مكبس مغلقة لنقل المتولد يوميا إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

تنفيذي بمدينة السادات بادرة حياة كريمة الموقف التنفيذ إلى خلال الاجتماع دعم حياة كريم دكتور دكتور طارق رحمى تعرض خلال داخل دان جامع طارق رحمي محافظ الغربية

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