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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تقديم الرعاية الطبية لــ 10651 حالة.. وصرف الدواء بالمجان

جامعة طنطا تطلق 9 قوافل شاملة لدعم مبادرة "حياة كريمة "خلال شهر

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 9 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قري اشناوى مركز السنطة، وبرويج مركز  قطور، ومحلة مرحوم مركز طنطا، وسنبو مركز زفتى، والرجبية مركز السنطة، و حوين مركز قطور، و كفر حسان مركز سمنود،و شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى،و كفر الهلاوى مركز كفر الزيات،  بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 10651 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 737 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر 26859 رؤوس ماشية وطيور.

شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 
704 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و1023 حالة في عيادة طب الأطفال، و1184 بجراحة العظام، و1017 بعيادة الأمراض الجلدية، و1021 بأمراض الباطنة، و452 بعيادة جراحة المسالك البولية، و1063 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و143 بعيادة الجراحة العامة، و572 بعيادة الأمراض الصدرية، و292 بالنفسية والعصبية، و1383 بعيادة طب وجراحة العيون، و286 بعيادة القلب والأوعية، و30 بعيادة الأسنان، و554 بعيادة التحاليل، و227 بعيادة تنظيم الأسرة، و700 بالمبادرات. 

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كما تم تحويل 737 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 57 جراحة مخ وأعصاب، 29 أطفال، 92 عظام، 56 جلدية، 49 باطنة، 41 مسالك بولية، 103 انف واذن وحنجرة، 35 جراحة عامة، 55 الصدر،28 نفسية وعصبية،171 طب وجراحة العيون. و21 قلب واوعية دموية.


كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 596 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.


كما تم توزيع 6000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.

الخدمات البيطرية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الرئاسي الدكتورة الدكتور محمود الجراحة العام الجل السكر والضغط الرعاية الطبية الدكتور محمود سليم الر

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