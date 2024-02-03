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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

محافظة الغربية تُطلق "سفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ،فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، في اطار اكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي اطلقتها محافظة الغربية .

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نادي طنطا الرياضي يضم اللاهوني وواصل في دوري المحترفين

وأكد محافظ الغربية أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وان محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب  لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

نادي طنطا الرياضي يضم اللاهوني وواصل في دوري المحترفين

وأشار أن اليوم الأول من التدريب والذي تم عقدة بديوان  عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي استهدف فئة الرائدات من (التضامن ،الصحة، الأوقاف، الزراعة ) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية مؤكدا ان التدريب سيستمر لإعداد سفراء من  كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الاهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء .

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الجمعيات الأهلية النمو السكاني المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية محافظة الغربية

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