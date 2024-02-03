محافظة الغربية تُطلق "سفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية"

محافظ الغربية يشهد فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ،فعاليات اليوم الأول لتدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، في اطار اكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي اطلقتها محافظة الغربية .

وأكد محافظ الغربية أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وان محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

وأشار أن اليوم الأول من التدريب والذي تم عقدة بديوان عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي استهدف فئة الرائدات من (التضامن ،الصحة، الأوقاف، الزراعة ) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية مؤكدا ان التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الاهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء .

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