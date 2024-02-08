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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات زفتى والسنطة وقطور وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا اليوم، الخميس، بمكتبة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء مراكز ومدن زفتى، والسنطة، وقطور، وكفر الزيات، ومديري إدارة الشئون المالية والإدارية، والهندسية، والإسكان بالديوان العام لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات زفتى، والسنطة، وقطور، وكفر الزيات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأكد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

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وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إدارة الشئون اجتماع الطرق والمحاور السيولة المرورية الطرق الشئون الشئون المالية والإدارية

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