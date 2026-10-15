يوروجست: خبراء قضائيون أوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات

بحث خبراء وممارسون قضائيون أوروبيون، سبل تعزيز التعاون المهني وتبادل المعلومات والخبرات العملية في مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وذلك خلال الاجتماع العام الرابع للشبكة القضائية الأوروبية المعنية بالجريمة المنظمة، الذي عُقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز على أنشطة جماعة «ندرانجيتا» الإجرامية الإيطالية، حيث استعرضت إحدى الجلسات هيكل الجماعة وأساليب عملها ونموذج أنشطتها الإجرامية.

وأضاف البيان أن المناقشات تناولت أيضًا أساليب اختراق الجماعات الإجرامية المنظمة للشركات والأنشطة التجارية المشروعة واستغلالها، بما يتيح إخفاء عائدات الجرائم وتسهيل الأنشطة غير القانونية وتعزيز النفوذ داخل الاقتصاد المشروع والمجتمعات المحلية، موضحا أن إحدى الجلسات بحثت التحديات التي تفرضها هذه الممارسات على أعضاء النيابة العامة، واستعرضت سبل التعامل معها من خلال استراتيجيات التحقيق والملاحقة القضائية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أتاح للمشاركين تبادل الخبرات العملياتية الوطنية واستعراض نماذج من القضايا الحديثة في دولهم، بما ساعد على مقارنة التجارب وتبادل أساليب التحقيق والملاحقة القضائية.

كما تناولت ورش عمل متخصصة دور طرق النقل البرية في تهريب المخدرات والتحديات التي تفرضها في مختلف الدول، إلى جانب بحث سبل تعزيز تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين أعضاء الشبكة، بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واستكمال آليات وقنوات تبادل المعلومات القائمة.

واختُتم الاجتماع بمائدة مستديرة عملياتية ناقش خلالها المشاركون قضايا وتحديات محددة طرحها الممارسون القضائيون مسبقًا، بهدف تبادل الخبرات العملية ومناقشة أساليب التعامل مع القضايا من منظور الملاحقة القضائية.