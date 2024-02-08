بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف وتطوير شارع الطريق الأبيض بأرض اللواء بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الطريق الابيض ومتفرعاته بمنطقة أرض اللواء القطاع ( ٧ ) بدءاً من اول الطريق الدائرى حتى ترعة الزمر بنطاق حى العجوزة والذي يعد أحد الشوارع الرئيسية والحيوية الهامة.

وأكد اللواء أحمد راشد على الطفره التى شهدتها المحافظة فى تطوير شبكة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديده للقضاء على التكدسات المرورية وتسهيل تنقل المواطنين وربط محاور الحركة ببعضها البعض لتقليص زمن الرحلات مشيراً إلى أن شارع الطريق الابيض كان يعانى من تهالك طبقه الطريق التي يصعب معها سير المواطنين والمركبات الي جانب وجود تعديات وإشغالات من خلال المنشأت التجارية والمحال العامة .

ونوه بأنه تم توسعة مسار الطريق ورصفه بطول 1,2كم ومسطح 13300م بالإضافة إلى تبليط عدداً من متفرعاته بالانترلوك إجمالي مسطح 10300م2 بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة وبلاعات صرف للأمطار وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه وذلك لخدمة حوالي ٣٦ ألف مواطن من قاطني المنطقة.

وثمن اللواء أحمد راشد التعاون القائم بين محافظة الجيزة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والوكالة الفرنسية للتنمية فى إنجاز عددا من المشاريع التنموية والخدمية لأهالي الجيزة وتحسين جودة الحياة .

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حى العجوزة باستكمال تبليط ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والداخلية بالطريق لتحسين حركة سير المواطنين ولتتكامل أعمال التطوير بالقطاع بالكامل.

رافق المحافظ خلال الجولة باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامى رئيس حى العجوزة.

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