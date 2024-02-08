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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: أعددنا خطة للأنشطة خلال الفصل الدراسي الثاني لإعداد جيل يبني المستقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن انتهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وتجهيز الكليات  و القاعات والمدرجات الدراسية للفصل الدراسي للعام ٢٠٢٤ .   

و صرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستعدادات لبدء تنفيذ خطة فعالة  للأنشطة  الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بهدف تنمية الوعي لدى الطلاب  واكتشاف المواهب الموجودة  بالكليات المختلفة، وتحفيز الطلاب على  ممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية حرصا على إعداد جيل قادر علي بناء المستقبل . 

وقد انهت  الجامعة  تجهيزات  المنشآت بالكليات و بدء اعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج ، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

 

وقد وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب.

وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة وحدة البحوث والتطوير، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب.

ويهدف البروتوكول لدعم التعاون في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة لدعم العلماء الشباب المصريين وتحقيقاً لتنسيق الجهود الوطنية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وإيجاد الحلول العلمية للمشاكل ذات الأولوية في سبيل تحقيق اقتصاد المعرفة وتنسيقا لجهود الجانبين في هذا المجال، وبناء القدرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة حلوان وكلية الفنون التطبيقية من أجل تحقيق الشراكة مع المؤسسات التي لها دور في دعم وتطوير المشاريع القومية، والتعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب لترجمة نتائج البحوث العلمية لدعم اقتصاد المعرفة، والحصول على منتج يخدم المجتمع، وحل مشكلات فعلية في الصناعة والمجتمع، وتعزيز فرص التعاون بين العلماء الشباب المصريين.

Jobs Education استقبال الطلاب اكتشاف المواهب الانشطة العلمية البحث العلمي والابتكار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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