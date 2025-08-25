عزة لبيب: شخصيتي في حرب الجبالي قريبة إلى قلبي.. فيديو

تألقت الفنانة عزة لبيب في مسلسل "حرب الجبالي"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت عزة لبيب، لـ"صدى البلد": "أجسد شخصية أم في حارة شعبية، أم جدعة تُشبه كل الأمهات، تربي ابنتها تربية جيدة، ودائمًا تقف بجانبهم وتساندهم، خاصةً في ظل غياب الزوج. الشخصية جميلة وقريبة إلى قلبي جدًا".

وتابعت عزة لبيب: "كنت حريصة اكون بدون مكياج في تجسيد الشخصية لانها امرأة و ام بسيطة من حارة شعبية.



واستطردت عزة لبيب: "ردود الفعل مبهرة، وسعيدة بتصدُّر المسلسل التريند، وبالنجاح، وكل التعليقات الجميلة أسعدتني. الحمد لله، هذا توفيق من الله. المسلسل مختلف، يجمع بين الخير والشر، ويضم كوكبة كبيرة جدًا من النجوم الرائعين".

واختتمت عزة لبيب حديثها قائلة: "سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أسامة، وكل صنّاع العمل، وكل النجوم، فالكواليس كلها تعاون وإيجابية".

مسلسل «حرب الجبالي» من بطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، عزة لبيب، صفوة، وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل من قصة وسيناريو وحوار سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل "حرب الجبالي" في إطار دراما شعبية داخل أحد الأحياء، حيث تتوالى الأحداث الشيقة التي تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

https://youtube.com/shorts/N8RiG6zuFKk?si=7n4rWR2y-HO4nPiw