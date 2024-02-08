جامعة حلوان: الاستعدادات لبدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بالفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وتجهيز الكليات والقاعات والمدرجات الدراسية للفصل الدراسي للعام ٢٠٢٤ .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الانتهاء من تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤ ، حيث أنهت الجامعة من أعداد غرف الطلاب وتعقيمها وتطويرها لاستقبال الطلاب وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بالغرف وبقاعات الطعام الخاصة بالطلاب وتوفير ما يلزم لراحة الطلاب حرصا علي توفير مناخ تعليمي مناسب لهم.

وتابع أنه انتهت الجامعة من تجهيزات المنشآت بالكليات وبدء إعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

جدير بالذكر انه قد حققت جامعة حلوان إنجازاً مشرفاً في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية.

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة قائلاً: "نفخر بما حققه طلابنا من إنجاز رياضي مشرف في بطولة الكونغ فو، حيث حصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية. هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلابنا في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل".