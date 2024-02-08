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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذه الأسباب.. سيناتور أمريكي يطالب بحظر الرياضات الإلكترونية الروسية

سيناتور أمريكي يطالب
سيناتور أمريكي يطالب بحظر الرياضات الإلكترونية الروسية

بعث السيناتور الأمريكي "ميت رومني"، رسالة  إلى مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" مفادها أن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن نفوذ روسيا المتزايد في ساحة الرياضات الإلكترونية، مما يعتبره البعض تهديدا للبلاد.

وأشار "رومني" إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا في مجال الرياضة، وخاصة الألعاب عبر الإنترنت، والتي تشكل تهديدا كبيرا لأمريكا، داعيا إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لمحاربة الرياضات الإلكترونية الروسية.

 

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سيناتور أمريكي يطالب بحظر الرياضات الإلكترونية الروسية

وكما تعترف الرسالة المؤلفة من صفحتين، والتي تشير إلى المناقشات الجارية في المكتب البيضاوي للرئيس بايدن، بأن السياسات الأمريكية لـ منع روسيا ولاعبيها من المشاركة في مختلف المسابقات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، لم تسفر عن النتائج المتوقعة.

رسالة السيناتور الأمريكي "ميت رومني" لمستشار الأمن القومي "جيك سوليفان"

ويشير رومني إلى أنه بينما كانت حكومة الولايات المتحدة تحاول إيقاف الرياضيين الروس، بدأت روسيا في تعزيز وجودها في الألعاب عبر الإنترنت، ويعتقد رومني أن بطولة الألعاب الروسية Phygital Games of the Future، قد تصبح نقطة انطلاق للاندماج بين الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، مما يقلل بشكل كبير من تأثير الولايات المتحدة للتمييز بين الرياضات والرياضات الإلكترونية الروسية.

وأعرب السيناتور رومني، الذي يلعب دورا مهما في السياسة الرياضية الأمريكية، والمعروف بمواقفه الواضحة المناهضة لروسيا، عن قلقه من تأخر الولايات المتحدة في هذا المجال وطالب إدارة بايدن باتخاذ إجراءات فورية، وضرورة ممارسة ضغوط جدية على الرياضات الاحترافية الروسية وأحداث الرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا بطولة Phygital Games of the Future التي تجمع بين الرياضات البدنية التقليدية والرياضات الإلكترونية في نهاية شهر فبراير الجاري، ويطالب السيناتور مستشار الأمن القومي باتخاذ إجراءات فورية لحظر الرياضات الروسية والرياضات الإلكترونية الروسية، وإلا فإن روسيا يمكن أن ترسخ نفوذها في هذا المجال، على غرار ما رسخته في الرياضات البدنية.

وتعد الرياضات الإلكترونية أو E-Sports، هي رياضة يتم فيها لعب المنافسات باستخدام ألعاب الفيديو، تقدر قيمة أعمال صناعة الرياضة الإلكترونية بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم ولديها الملايين من المعجبين، متوسط ​​أعمار المشاركين من 18 إلى 35 سنة، لذلك فأن هناك مخاوف من أن روسيا، وكذلك الدول الأخرى، بدأت في احتلال مناصب قيادية في هذا القطاع.

الولايات المتحدة روسيا الرياضات الإلكترونية الرياضات الإلكترونية الروسية Phygital Games of the Future

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