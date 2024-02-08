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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل 692 شحنة خامات وإضافات خلال يناير 2024

صدى البلد

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط  المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف خلال يناير 2024 ، وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني و المطارات ٦٩٢ شحنة من خامات وإضافات الأعلاف و الأسمدة المستوردة و التي تم اجراء المعاينات الظاهرية و سحب العينات و الافراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها و ذلك عملا بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بضرورة تقليل وقت إجراءات الافراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق و تقليل الارضيات و غرامات التأخير.

 

 و من جهة اخري قام المركز بإصدار و تجديد  ٦٥٨ شهادة تسجيل لأعلاف و إضافات أعلاف خلال الشهر الماضي .

 

 الجدير بالذكر ان نسبة التسجيلات لإنتاج منتجات محلية للسوق المصري و للتصدير قد بلغت ٤٦٧ تسجيله ( ٦٠٪؜) مقابل ١٩١ تسجيله لأعلاف و إضافات مستوردة (٤٠٪؜) ، كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي عدد ٣٠٥ شهادة تسجيل لأسمدة و منظمات نمو .


و أجري المركز ما يزيد على ٣٠١٢ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الأعلاف و ٢٢٠٠ تحليل لعينات الافراد و الجهات الخاصة و الباحثين. و اصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير. هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ١٣٥ خط انتاج جديد بسحب و تحليل ٣٦٥ عينة مع قطاع الانتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل. و قد اسفرت مأموريات المرور المفاجئ علي مصانع الاعلاف (١٦ لجنة) و ماتم تحليله من عينات ( ١٥٥ عينة) عن بعض التجاوزات تم ابلاغ قطاع الانتاج الحيواني و شرطة المسطحات عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 

و كان المركز قد استقبل ٣٨ عينة من أحراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لابداء الرأي الفني و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.


و علي صعيد آخر انهي المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف خلال الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٤ إجراءات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل ايزو ١٧٠٢٥.

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