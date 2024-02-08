الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل 692 شحنة خامات وإضافات خلال يناير 2024

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف خلال يناير 2024 ، وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني و المطارات ٦٩٢ شحنة من خامات وإضافات الأعلاف و الأسمدة المستوردة و التي تم اجراء المعاينات الظاهرية و سحب العينات و الافراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها و ذلك عملا بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بضرورة تقليل وقت إجراءات الافراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق و تقليل الارضيات و غرامات التأخير.

و من جهة اخري قام المركز بإصدار و تجديد ٦٥٨ شهادة تسجيل لأعلاف و إضافات أعلاف خلال الشهر الماضي .

الجدير بالذكر ان نسبة التسجيلات لإنتاج منتجات محلية للسوق المصري و للتصدير قد بلغت ٤٦٧ تسجيله ( ٦٠٪؜) مقابل ١٩١ تسجيله لأعلاف و إضافات مستوردة (٤٠٪؜) ، كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي عدد ٣٠٥ شهادة تسجيل لأسمدة و منظمات نمو .



و أجري المركز ما يزيد على ٣٠١٢ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الأعلاف و ٢٢٠٠ تحليل لعينات الافراد و الجهات الخاصة و الباحثين. و اصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير. هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ١٣٥ خط انتاج جديد بسحب و تحليل ٣٦٥ عينة مع قطاع الانتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل. و قد اسفرت مأموريات المرور المفاجئ علي مصانع الاعلاف (١٦ لجنة) و ماتم تحليله من عينات ( ١٥٥ عينة) عن بعض التجاوزات تم ابلاغ قطاع الانتاج الحيواني و شرطة المسطحات عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

و كان المركز قد استقبل ٣٨ عينة من أحراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لابداء الرأي الفني و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



و علي صعيد آخر انهي المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف خلال الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٤ إجراءات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل ايزو ١٧٠٢٥.