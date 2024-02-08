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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل المزارع السمكية المخالفة بشمال سهل الحسينية ببورسعيد إلى نباتية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ،
 ، لمتابعة ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في مشروعات التعاون المشتركة و منها أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد ، و إزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

و استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول  الإجراءات االتي تم اتخاذها و اللازمة لمواصلة العمل،  فضلا عن بعض المعوقات وسبل تذليلها للانتهاء من أعمال تطوير منطقة سهل الحسينية.

كما قدم دكتور محمد الشحات عرضا موجزا حول الموقف الحالي وما تم إنجازه من أعمال في تطوير و تنمية و تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية،  متوجها بالشكر للمحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل و تذليل أي عقبات.

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ومن جانبه،  وجه اللواء عادل الغضبان بضرورة اتباع إجراءات تنظيمية وفنية تضمن إنجاز العمل وفقا لخطة زمنية محددة،  مشددا على استمرار التنسيقات و التعاون المثمر بين الأطراف القائمة على أعمال تجفيف الأراضي و تحويلها للاستزراع السمكي،  لافتا أن الأرض كانت زراعية،  وعملية تحويلها للاستزراع السمكي تتطلب الكثير من الإمكانيات والجهود،  قائلا يجب أن يشعر المواطن بالإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع.

محافظ بورسعيد يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية

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وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الإجراءات العاجلة و تذليل أي عقبات في هذا الشأن،  مع التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية و تكثيف الجهود ،  لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة. تماشياً مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن ملف تطوير شمال سهل الحسينية يحظى بأهمية كبرى من القيادة السياسية.

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