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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل طلائع الجيش لمباراة المصري بالدور نصف النهائي لكأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيلته المختارة لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق المصري  والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء  على ستاد الجيش ببرج العرب.


وضمت تشكيلة  طلائع الجيش كل من :  محمد شعبان لحراسة المرمى ، أحمد زولا ، خالد سطوحي ، عمرو طارق ، أحمد متعب  لخط الدفاع ، فريد شوقي ، عبد الرحمن شيكا ، حميد ماو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يسري وحيد  ، موسى دياوارا  ، كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جودوين .

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فيما ضمت قائمة بدلاء طلائع الجيش كل من عماد سيد ، محمد حمدي زكي ، السيد أبو آمنة ، عمر السعيد ، محمد دياب ، محمد هاني ، عمر دقدوق، بول جوليوس.

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