مؤسس "أمهات مصر" توجه نصائح للطلاب والأهالي قبل بدء الترم الثاني

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم بيانا إعلاميا ، نصحت خلاله أولياء أمور طلاب المدارس ، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببداية الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت القادم .

حيث شددت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على ضرورة اهتمام الأهالي بتهيئة أبنائهم للعودة للدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف العام التي انتهت اليوم ، حتى يستطيع الطلاب الانسجام مع الدراسة والمذاكرة.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة قيام طلاب مختلف المراحل التعليمية ، بتجهيز أدواتهم المدرسية وأماكن مذاكرتهم داخل المنزل وتهيئة غرف نومهم والبدء في تنظيم أوقاتهم ووضع جدول ينظم يومهم الدراسي بداية من نزولهم إلي المدرسة وحتى نومهم في آخر اليوم ، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، هو آخر يوم في إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميًا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

وفي هذا الاطار، أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، شدّدت على ضرورة عودة المعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول لسد العجز في الفصل الدراسي الثاني، وذلك لمعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك فى إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ السبت المقبل وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين ( الابتدائية - الإعدادية )

جدير بالذكر أنه قد تقرّر رسمياً تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .