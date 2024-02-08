عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطوير الذات ومهارات القيادة.. حزب الجيل بالدقهلية ينظم دورات تدريبية للشباب

دورات تدريبية للشباب
دورات تدريبية للشباب لحزب الجيل بالدقهلية

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بمحافظة الدقهلية، حزمة متميزة من البرامج التدريبية، لمواكبة التطور فى مجالات التدريب، وإيمانا منها بمبدأ أن "التوظيف هو جزء أساسى من رسالة الحزب.

ويهدف برنامج الدورة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وذلك من خلال عدة دورات تدريبية مكثفة ، حيث يتكون البرنامج التدريبي من محورين أساسيين، المحور الأول  :  تطوير الذات والثقة بالنفس والتخطيط الشخصي لإدارة الوقت، إما المحور الثاني الريادي، مهارات القيادة الفعالة، كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، كيف تكون رائد أعمال ناجح.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إن الحزب يسعى لتنمية قدرات وإمكانيات الخريجين بهدف رسم رؤية واضحة لمستقبلهم المهنى ، وكذلك تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى كفاءة المتدربين وذلك للإنخراط والمنافسة فى سوق العمل.

وأكد أن بناء مهارات وإمكانيات القوى البشرية المصرية عن طريق تقديم خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والقدرة على المنافسة فى سوق العمل ، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة وخدمات مصممة خصيصاً لتسهم فى تنمية كفاءات الشباب بصفة خاصة وتطوير المجتمع بصفة عامة.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور محمد العشري، أستاذ إدارة الأعمال وأمين عام لجنة التعليم العالي المساعد بالدقهلية، والدكتور محمد شرف المدرب الدولي وأمين عام التدريب بحزب الجيل بالدقهلية، والدكتور ضياء الرفاعي أستاذ التنمية البشرية وأمين عام مساعد التدريب بالحزب، والدكتور امين الحسيني، أستاذ التدريب وأمين الموارد البشرية بالحزب.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، مميزات البرنامج، والتي تمثلت فى المادة العلمية كاملة،  شهادة معتمدة من حزب الجيل الديمقراطى بأمانة التدريب والتثقيف، بالدقهلية.

وشارك فى الدورة التدريبية الصحفي سمير الدسوقي أمين الإعلام بالدقهلية، و محمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة، والمهندس ناجي شكر أمين لجنة الاتصال السياسى بالدقهلية ، و إبراهيم العوضي أمين لجنة العاملين بالخارج بالدقهلية.

768d597a-dc7e-4b77-84fc-18dd8206a066
768d597a-dc7e-4b77-84fc-18dd8206a066
800142e0-e880-4519-962a-c22548c3dcdd
800142e0-e880-4519-962a-c22548c3dcdd
fec53224-6c5b-4239-866d-eaf7519b4981
fec53224-6c5b-4239-866d-eaf7519b4981
أمانة حزب الجيل الديمقراطى الدقهلية البرامج التدريبية التوظيف سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

ترشيحاتنا

خلال لقاء بلينكن.. أهالي الرهائن يشكون من الحملة الرهيبة ضدهم في إسرائيل

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

شروط استخراج قيد عائلي من الإنترنت

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم في يناير إلى 29%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ