تطوير الذات ومهارات القيادة.. حزب الجيل بالدقهلية ينظم دورات تدريبية للشباب

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بمحافظة الدقهلية، حزمة متميزة من البرامج التدريبية، لمواكبة التطور فى مجالات التدريب، وإيمانا منها بمبدأ أن "التوظيف هو جزء أساسى من رسالة الحزب.

ويهدف برنامج الدورة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وذلك من خلال عدة دورات تدريبية مكثفة ، حيث يتكون البرنامج التدريبي من محورين أساسيين، المحور الأول : تطوير الذات والثقة بالنفس والتخطيط الشخصي لإدارة الوقت، إما المحور الثاني الريادي، مهارات القيادة الفعالة، كيفية اعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، كيف تكون رائد أعمال ناجح.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزب يسعى لتنمية قدرات وإمكانيات الخريجين بهدف رسم رؤية واضحة لمستقبلهم المهنى ، وكذلك تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى كفاءة المتدربين وذلك للإنخراط والمنافسة فى سوق العمل.

وأكد أن بناء مهارات وإمكانيات القوى البشرية المصرية عن طريق تقديم خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والقدرة على المنافسة فى سوق العمل ، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة وخدمات مصممة خصيصاً لتسهم فى تنمية كفاءات الشباب بصفة خاصة وتطوير المجتمع بصفة عامة.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور محمد العشري، أستاذ إدارة الأعمال وأمين عام لجنة التعليم العالي المساعد بالدقهلية، والدكتور محمد شرف المدرب الدولي وأمين عام التدريب بحزب الجيل بالدقهلية، والدكتور ضياء الرفاعي أستاذ التنمية البشرية وأمين عام مساعد التدريب بالحزب، والدكتور امين الحسيني، أستاذ التدريب وأمين الموارد البشرية بالحزب.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، مميزات البرنامج، والتي تمثلت فى المادة العلمية كاملة، شهادة معتمدة من حزب الجيل الديمقراطى بأمانة التدريب والتثقيف، بالدقهلية.

وشارك فى الدورة التدريبية الصحفي سمير الدسوقي أمين الإعلام بالدقهلية، و محمد بهجات أمين لجنة التقييم والمتابعة، والمهندس ناجي شكر أمين لجنة الاتصال السياسى بالدقهلية ، و إبراهيم العوضي أمين لجنة العاملين بالخارج بالدقهلية.

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