وكيل إسكان النواب: الحصيلة الضريبية من العاصمة الإدارية 6 مليارات جنيه

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن أزمة 2008 في الولايات المتحدة كانت بسبب انهيار السوق العقاري، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري أحد الروافد الهامة للاقتصاد المصري.

وقال طارق شكري، خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن الحصيلة الضريبية من العاصمة الإدارية بلغت 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن العاصمة لها أهمية كبيرة للدولة.

حركة من المواطنين

وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن انتقال مراكز الحكم للعاصمة الإدارية سيرفع قيمتها الإستثمارية، نظرا لأنه سيكون بها حركة من المواطنين، مما سيزيد الطلب عليها.