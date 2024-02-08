وكيل إسكان النواب: التمويل العقاري يتيح للبنوك استثمار أموالها

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الحقيقية بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%.



وقال طارق شكري، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إنه يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن للتمويل، مؤكدا أن البنوك يمكن أن تسحب الوحدات السكنية في حال تعثر المستفيد.



وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التمويل العقاري يواجه صعوبات كبيرة في مصر، مؤكدا أن التمويل العقاري سيتيح للبنوك استثمتار أموالها.

مجال الإسكان الإجتماعي.

وأشار طارق شكري إلى أن وزارة الاسكان وفرت 5.5 مليار دولار في عام واحد، مؤكدا أن الدولة حققت نقلة نوعية في مجال الإسكان الإجتماعي.

