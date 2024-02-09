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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كوكب الحب والجمال يظهر في سماء مصر ورابط تعلم اللغات لطلاب جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آثار القاهرة تغلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الاول الاسبوع القادم  

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

 

لطلاب جامعة حلوان … يمكن تعلم اللغات المختلفة عن طريق هذا الرابط

يتابع مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان تسجيل اسماء الطلاب بكافة الكليات الراغبين في حجز الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

 

الآن سماء مصر يظهر بها كوكب الحب والجمال والكوكب الأحمر

تتزين سماء مصر على مدار يومي اليوم وغدا، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.


تعرف علي اخر موعد للتقدم بالموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024 “EVER Egypt”، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.


التعليم العالي تعلن منح مقدمة من الجامعة الاسلامية للتكنولوجيا فى دكا للعام الدراسى 2023/2024

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت وزارة الخارجية بأن منظمة التعاون الاسلامى فى جدة بشأن طلب الجامعة الاسلامية للتكنولوجيا فى دكا والتابعة لمنظمة التعاون الاسلامى تعميم” برنامج منظمة التعاون الاسلامى للمنح الدراسية : للعام الأكاديمى 2023/2024 .

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