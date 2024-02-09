أخبار التعليم.. جامعة حلوان تستعد لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن وفتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية بالشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الإسكندرية تشارك في أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات بالتعاون مع مانشستر البريطانية



شاركت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية في معرض "إيدك" AEEDC 24 بدولة الإمارات العربية، الذي يعد أكبر معرض دولي لطب الأسنان حول العالم، وذلك في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية.



فتح باب التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024 للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 11/2/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024 م .

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، حركة تغييرات في خريطة القيادات التعليمية في الوزارة والمديريات.

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس رحلة ترفيهية مجانية لمدينة دريم بارك لعدد ٧٠٠ طالب وطالبة يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت جامعة حلوان عن إنهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وتجهيز الكليات والقاعات والمدرجات الدراسية للفصل الدراسي للعام ٢٠٢٤ .