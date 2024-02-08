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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تنظم ثاني أكبر مهرجان ترفيهي لطلاب أسرة من أجل مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس رحلة ترفيهية مجانية لمدينة دريم بارك لعدد ٧٠٠ طالب وطالبة يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وكان أ.د محمد ضياء زين العابدين قد اصدر تعليماته الى قطاع التعليم والطلاب بتنظيم هذه الرحلة الترفيهية كنوع من الدعم المعنوي للطلاب المتميزين من أسرة طلاب من أجل مصر،  وطلاب الأنشطة الطلابية تقديرا لما بذلوه من جهد كبير خلال الفصل الدراسي الأول أسفر عن تمثيل مشرف لجامعة عين شمس في كل الأنشطة التي قُدمت خلال النصف الأول من العام الدراسي.


وذلك تحت الاشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و الإشراف التنفيذى طارق أحمد القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ومهيتاب مجدي القائم بأعمال مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالجامعة.

Jobs Education أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس الانشطة الطلابية الاتحادات الطلابية

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