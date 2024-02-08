حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، حركة تغييرات في خريطة القيادات التعليمية في الوزارة والمديريات.
شملت حركة التغييرات المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :
- تكليف الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، بشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
- تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد .
- تكليف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، للعمل بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
- تكليف أحمد عبد الحميد البرعي وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
- تكليف هاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
- تكليف محمد بدر، مدير الشئون القانونية بالقاهرة ، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
- تكليف خالد حمدان مدير إدارة الشروق التعليمية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية.
- تكليف محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.
- تكليف عبد العظيم هلال وكيل إدارة أجا بالدقهلية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط.
- تكليف أحمد عبد الحليم برعى بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
- تكليف طاهر الغرباوى بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.