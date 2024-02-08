حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، حركة تغييرات في خريطة القيادات التعليمية في الوزارة والمديريات.

شملت حركة التغييرات المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :