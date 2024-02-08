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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، حركة تغييرات في خريطة القيادات التعليمية في الوزارة والمديريات.

شملت حركة التغييرات المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

  • تكليف الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ،  بشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
  • تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد .
  • تكليف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، للعمل بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
  • تكليف أحمد عبد الحميد البرعي وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
  • تكليف هاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
  • تكليف محمد بدر، مدير الشئون القانونية بالقاهرة ، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
  • تكليف خالد حمدان مدير إدارة الشروق التعليمية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية.
  • تكليف محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.
  • تكليف عبد العظيم هلال وكيل إدارة أجا بالدقهلية بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط.
  • تكليف أحمد عبد الحليم برعى بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
  • تكليف طاهر الغرباوى بمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

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